A ORBIRECURSO tem como missão disponibilizar serviços e produtos de excelência e soluções inovadoras para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade no planeta. Somos eletricistas, existimos para servir o cliente, queremos ouvi-lo e antever as suas necessidades em tudo o que diz respeito á instalação elétrica e comunicações no seu atual ou futuro imóvel