Somos uma empresa que tem uma experiência consolidada no setor das energias renováveis, no qual labora à 35 anos. O profissionalismo, experiência e qualidade de produto adquiridos ao longo desses anos, são colocados ao serviço dos clientes para satisfazer todas as respetivas exigências. A FÓGIL vende e instala os seguintes tipos de produtos: - RECUPERADORES DE CALOR (lenha, pellets e gás) - SALAMANDRAS (lenha, pellsts) - PAINEÍS SOLARES - AQUECIMENTOS CENTRAIS. Também somos especializados nos seguintes serviços: - TRATAMENTO DE TELHADOS. Atualmente, representamos quatro marcas de recuperadores de calor: Solzaima, Hergom, Termofoc, KalFire.