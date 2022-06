Diogo Assunção, Arquitecto, com gabinete próximo à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, presta serviços de projecto e administração de obras nas áreas da arquitectura, especialidades, topografia, consultoria e certificação.

Caracterizado por uma equipa qualificada e experiente de pequena dimensão, procura, em cada projecto, compreender com empatia as pretensões do seu cliente, com quem estreita relações na busca de uma solução final que se ergue a partir de variáveis tão diferentes como estética, conforto, sofisticação, viabilidade e orçamento.

Diogo Assunção, Arquitecto, presta orçamentos gratuitamente e trabalha sobretudo os municípios do norte do país, para clientes nacionais ou estrangeiros.

Se necessita dos nossos serviços, contacte, estamos ao dispor!