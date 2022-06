Com projectos e obras concluídas, trabalhamos em Arquitectura desde 1986 e com gabinete desde 1992.

Propomos o desenvolvimento dos projectos até à sua construção, em estreita e contínua colaboração com as intenções dos Clientes/Donos da Obras, fazendo a articulação com as entidades licenciadoras - Câmaras Municipais e outras instituições - e com as diversas especialidades técnicas e construtivas e acompanhamento das obras.

Os trabalhos desenvolvidos nas áreas de arquitectura, desenho urbano, reabilitação arquitectónica e urbana e design, são o resultado de conceitos e processos experimentais, criativos e inovadores que estabelecem relações com outras áreas da cultura, no sentido de encontrar soluções para diversos programas funcionais: habitação, equipamentos escolares, religiosos, culturais, recreativos , turísticos... Sob o conceito de projecto integrado, procuram-se articular formas de expressão artística (morfológicas e tipológicas), com formas de conteúdo tecnológico e ecológico (soluções bioclimáticas - energias renováveis - reciclagem - materiais contemporâneos e tradicionais: madeira e alvenarias estruturais de pedra e taipa) atendendo às identidades dos lugares e contextos .

No âmbito da relação da arquitectura com as artes plásticas, desenvolvemos o conceito de Para-Arquitecturas - espaços imaginariamente habitáveis, entre a arquitectura, a pintura, a escultura e a instalação.

No âmbito do design criamos peças inovadoras e personalizadas: móveis, design de iluminação e mobiliário urbano.