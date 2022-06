A Sóbrio Olhar resulta da vontade, do gosto, do querer e do desejo da Carla (educadora de infância) e do Miguel (consultor e formador) darem continuidade a um pequeno negócio familiar que a Dolores e o Albino Mota (pais da Carla) iniciaram à mais de 40 anos, na zona da Foz do Douro, no Porto, denominado Estofos Carla, que desde sempre se dedicou aos estofos, ao fabrico e restauro de mobiliário.

A Sóbrio Olhar na sua busca por peças com história foca-se essencialmente no estilo vintage, nomeadamente nórdico, pela simplicidade das suas formas, suaves e leves, em que o estilo que se cria é refinado e natural.

A Sóbrio Olhar faz ainda restauro de móveis.