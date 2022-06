Somos a maior velaria a sul de Portugal que se dedica à comercialização, fabrico e reparação de velas para todo o tipo de embarcações à vela . Para além das velas também fabricamos e reparamos capas, estofos e toldos para todo tipo de embarcações ou para a sua residência ou empresa. A nossa Sede e LOFT está situada na Marina de Vilamoura e disponibilizamos os nossos serviços em toda região do sul de Portugal e Espanha .

Como Sailmakers usamos a nossa experiência para fabricar as velas sombra com qualidade .As velas sombra são fabricadas com materiais de topo, resistentes e com protecção UV e com acabamentos de qualidade .