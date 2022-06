O GRUPO MEGO , tem como actividade principal a actividade de CONSTRUÇÃO CIVIL, a REABILITAÇÃO e a REMODELAÇÃO. Complementarmente a estas actividades assegura ainda o estudo de projectos e sua optimização, assessoria técnica especializada, legalização, licenciamento e coordenação de obra. Os nossos principais objectivos enquanto empresa são garantir a Qualidade do trabalho e a Satisfação do cliente, pelo que nos regemos pela Excelência, Paixão, Honestidade, Compromisso e Disponibilidade, valores estruturantes que consideramos essenciais no cumprimento destes mesmos objectivos. O GRUPO MEGO já é uma empresa de referência na construção de qualidade. Colocando ao dispor dos seus clientes a larga experiência profissional dos seus colaboradores, ligados à construção civil e obras pública, e tendo participado na construção de pequenas e grandes obras em Portugal e no estrangeiro, garantindo elevados níveis de competência, profissionalismo e qualidade no trabalho desenvolvido pela empresa. Sentimos a necessidade de entrar no mercado devido ao Know how, seriedade e honestidade por forma a satisfazer as exigências do mercado, com uma visão moderna e direccionada para a necessidade de cada cliente.