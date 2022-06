Pouco Comum é uma empresa especializada em móveis e decoração com sede no norte de Portugal e no mercado há várias décadas. Surgiu com o objetivo de tornar a decoração uma atividade simples e gratificante.

Para além da grande notoriedade e presença bem consolidada de norte a sul de Portugal, a Pouco Comum tem apostado na internacionalização, nomeadamente para países da Europa como França, Bélgica, Suíça, Espanha, etc…

A Pouco Comum dispõe de uma ampla área de exposição de mobiliário e artigos de decoração e proporciona aconselhamento e montagem através de equipas experientes e especializadas.





Saiba mais sobre nós. Visite-nos ou contacte-nos!