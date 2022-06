A SOUSA & REGO foi fundada em abril de 2012 tendo como principal negócio a comercialização de materiais de construção.Hoje em dia, com o intuito de acompanhar as tendências do mercado, a SOUSA & REGO conta já com uma alargada variedade de produtos de qualidade.

Mantendo um espírito inovador, acreditamos sermos capazes de criar continuamente valor para os nossos clientes na satisfação das suas necessidades.

A melhoria contínua da qualidade e manutenção de preços competitivos, tem sido a base para o nosso crescimento sustentado.Esta filosofia de gestão tem implicado uma aposta na ampliação da gama de produtos, permitindo assim uma maior satisfação dos clientes.