O Atelier Patrício´ s foi fundado em 2018 por uma pequena mas experiente equipa na área da decoração de interiores. O Atelier tem como objectivo primordial a criação de ambientes e designs únicos que revelem os desejos e personalidade dos nossos clientes. Nos espaços exclusivos que criamos optamos por proceder a uma análise profunda do espaço a intervir e a longas conversas com os nossos clientes. Estas premissas projectam-se na atenção que damos aos pormenores, texturas, padrões, luz natural e artificial, cores, sensações, aos vazios e aos cheios, interligando áreas e funções com o objectivo de enaltecer a homogeneidade dos espaços e conseguir momentos únicos de sofisticação, conforto e criatividade.

Oferecemos um serviço completo e personalizado, que contempla todas as fases desde a elaboração do projecto ao acompanhamento de obra, garantindo a qualidade, criatividade e design dos nossos serviços.