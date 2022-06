A Buildemant (BM) é uma empresa jovem, fundada em 2016, inscrita no IMPIC com Alvará Classe 2 com o n.º 83824-PUB que iniciou a sua atividade nas mais variadas áreas ligadas à construção civil, remodelação e manutenção. Após várias solicitações e desafios lançados por parte dos nossos clientes e do próprio mercado, decidimos expandir o nosso setor de atividade para a área de Soluções técnicas de laboratórios bem como para a área de Marketing e Publicidade. As soluções apresentadas dão resposta a vários tipos de consumidores, desde clientes particulares ou entidades públicas, passando por profissionais como engenheiros, arquitetos, investigadores, designers e promotores.