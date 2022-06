A Empresa Home Concept,criada pela Arqª Eugénia Salvador,desenvolve Projetos de Arquitetura e Decoração em Lisboa, e Faro e em outros Países Europeus.

Com vasta experiência na Área, aposta na Criatividade,Inovação, Conceitos Únicos e Personalizados tendo sempre em conta a Tipologia do Espaço, Gosto e Necessidades do Cliente ,bem como a disponibilidade Financeira.

Procurando sempre aliar a Estética,a Funcionalidade e a Intemporalidade do Projeto.

Formadora, promove anualmente em Lisboa e Faro o Curso de Decoração e Design de Interior c/Projeto em 3D.