Carlos Azevedo & Marinheiro, Lda, a laborar desde o início do ano de 2008 vem dar continuidade a uma empresa em nome individual, – “António Carlos Almeida Azevedo” - que existia há mais de 15 anos e que acumula uma vasta experiência de actividade. Desde o tempo do seu bisavô que a família trabalha neste ramo e que vem seguindo, sempre, como filosofia de funcionamento, uma norma que esteve na origem da sua criação:

“Servir de uma forma responsável, séria e honesta os seus clientes”

“O Bom Gosto e a Qualidade é a nossa Garantia”

Esse objectivo, que exige rigorosos métodos de trabalho, com profissionalismo, fez com que a Empresa viesse a evoluir, principalmente nestes últimos anos de actividade. A firma conta com uma média de dez pessoas a laborar e tem como principal área de acção o distrito de Aveiro, por onde fazem todo o tipo de trabalhos de construção, de reconstrução e acabamentos.

É por esta filosofia, enraizada junto dos seus clientes, uma imagem de eficácia, transparência, seriedade e confiança, que também o convidamos a visitar-nos.

Qual é o seu lema?

“Servir de uma forma responsável, séria e honesta os seus clientes”

“O Bom Gosto e a Qualidade é a nossa Garantia”