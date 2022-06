A CWB - Construções Lda., é uma empresa associada da Lusitânia Construções e Solrac, com uma vasta experiência demonstrada no setor da construção civil. Está vocacionada fundamentalmente para todos os trabalhos de construção, remodelação e reabilitação do edificado e ainda com especialidade na área da carpintaria. Realiza todo o tipo de trabalhos do projeto à chave na mão.

Empresa titular do Alvará nº 92027-PAR, com atividade em Portugal desde o ano de 2018, sediada na Rua dos Tratores, nº 506, Fração BA, Alto Estanqueiro 2870-607 Jardia, concelho do Montijo.