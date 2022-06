Baseada em Marrocos a Firetecnus dispõe de uma das linhas de produtos de proteção passiva contra o fogo mais completas do mercado. Para garantir que os seus produtos atendam aos mais altos padrões impostos no mercado, a Firetecnus investe num programa contínuo de desenvolvimento e testes em cooperação com os principais laboratórios, incluindo UL, EXOVA, SP e BRE. Toda a sua gama de aplicadores tem a marcação CE e os seus principais produtos têm certificação ETA (European Technical Assessment); de modo a deixar os clientes que compram os seus produtos mais protegidos contra os incêndios.

