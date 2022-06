Estou focado no interesse do meu cliente e ir de encontro às suas necessidades, com qualidade e com o objectivo de iniciar e manter relações consistentes e a duradouras.

A confiança, lealdade e o rigor são os pilares que defini para sustentar a minha actividade no sentido contribuir para melhorar a vida dos meus clientes.

Se necessita de vender, comprar ou arrendar um imóvel fale comigo!

Estou disponível para o ajudar a fazer um bom negócio!