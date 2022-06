LOJA ONLINE DE DECORAÇÃO - www.meskla.pt

m e s k l a : vem do latim mescere e significa misturar. E é exactamente isso que fazemos! Aqui misturamos tudo: conceitos, estilos, cores, texturas e formas. Somos apaixonados por decoração e acreditamos que um ambiente fica mais rico quando combinamos várias influências. Na meskla gostamos de nos deixar levar…Valorizamos as matérias-primas naturais e as peças feitas à mão por talentosos artesãos, o que torna cada uma delas única! A madeira e as fibras naturais são dos nossos materiais favoritos.Cada peça escolhida reflete a nossa personalidade, e espero que as adorem tanto como nós!