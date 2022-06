5SS | Five Senses Shelter é um conceito de construção pré-fabricada e modular, alicerçado na visão de criar “a masterpiece of Architecture and Engineering in Nature”.

O conceito 5SS, mais do que uma habitação, pretende ser o abrigo, o refúgio que oferece condições de conforto extraordinárias e contacto permanente com a Natureza envolvente, seja num local remoto, seja no seu jardim… as soluções são várias:

Residencial

Escritório

Hotel

Apoio de Jardim





Quem procura o sonho de viver em contacto com a Natureza ou vê num alojamento diferenciador uma forma de potenciar o seu negócio, tem no conceito 5SS a resposta para essa necessidade. São vários os argumentos que o tornam tão apelativo:

Arquitetura: promover experiências sensoriais Custo - construção modular e pré-fabricada Flexibilidade - otimização de espaço Mobilidade - possibilidade de relocalização Segurança - sistema de portadas rebatíveis Rapidez de construção Eficiência térmica Construção sustentável





O processo de construção desenvolve-se num misto entre os princípios de construção em aço leve (Light Steel Framing) e de construção em perfis laminados a quente (Steel Framing), sendo totalmente realizado em estaleiro e transportado já concluído para o destino final.