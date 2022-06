A MaxHouse Portugal, empresa com razão social VelvetConcept Construções Lda, é uma Construtora com vasto conhecimento no sistema construtivo tradicional e principalmente no sistema “Light Steel Framing” – LSF (Estruturas em Aço Leve), com técnicos especializados, e com participações em Seminários de Formação e Qualificação Profissional, além de experiências construtivas de vários anos neste segmento. O sistema LSF é hoje em dia uma realidade na construção para quem busca redução temporal na execução, velocidade na obra, altíssimos ganhos em conforto térmico e acústico, flexibilidade arquitetônica, qualidade, segurança e retorno de investimentos a curto prazo. Estamos aparelhados com equipa especializada de profissionais treinados e experientes que tornam a MaxHouse Portugal, a sua opção e a melhor solução a responder às mais altas expetativas dos nossos clientes.