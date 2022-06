ÁGORA.STUDIO é uma equipa dinâmica que desenvolve a sua atividade na área dos estudos e projetos de Arquitetura e Engenharia Civil.

ÁGORA.STUDIO tem como principal objetivo a satisfação do cliente, traduzindo as necessidades e gosto do mesmo para “o projeto”.

Consequentemente, a ágora.studio disponibiliza os seus serviços em fase de obra, dando apoio ao cliente na execução da mesma, permitindo a tradução na integra do projeto idealizado para “a habitação”.