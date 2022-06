A ElectroGeral, Lda – foi criada em Janeiro de 2008.À data da sua criação a empresa tem como principal objectivo a comercialização no mercado regional (Madeira e Porto Santo) de todos os produtos e serviços no ramo da electricidade Industrial e doméstica. A empresa tem experimentado desde então um crescimento gradual e sustentado, de acordo com a evolução e exigências do mercado e sempre em estreita colaboração com os nossos clientes.