Olá, o meu nome é HORACIO RAMOS. Faço parte da I@D Portugal e sou o seu consultor imobiliário de confiança. Coloco-me à sua disposição para o ajudar em todos os seus projectos imobiliários (compra, venda e arrendamento) e estou perfeitamente apto a orientá-lo em todos os aspectos práticos, jurídicos e ambientais. Estou à sua disposição seja por e-mail (horacio.ramos@iadportugal.pt) ou por telefone (Country Code: 351 National Number: 967 313 555 ) ou por Whatsapp ou Viber. Tirando partido das minhas competências, beneficiará do apoio de uma rede de proximidade que se posiciona entre os líderes do mercado imobiliário. A I@D Portugal é também uma rede extremamente forte, contando com o apoio de centenas de consultores distribuídos por todo o país e no resto da Europa(8000). contacte-me e venha trabalhar connosco numa equipa forte e dinamica ou venha conhecer a sua casa de sonho.