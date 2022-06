A OBRAZEN LDA

é uma empresa do sector da construção civil cujo início da actividade remonta a 26 de Agosto de 2010.

Partindo de uma estrutura familiar e de uma base de implantação e desenvolvimento local, a OBRAZEN, tem protagonizado desde o seu início um crescimento equilibrado, multifacetado e sustentado o que lhe tem permitido realizar obras desde a pequena remodelação de um espaço, da execução de instalações e acabamentos em edifícios até à sua construção de raiz, correspondendo assim às mais variadas solicitações que o mercado exige.

Tendo sempre o foco no cliente, a articulação equilibrada entre alguns factores tem uma importância essencial que a OBRAZEN prima por executar, tais como cumprimento de prazos, capacidade e formação técnica, bem como preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, assim como a higiene e segurança no trabalho.

A OBRAZEN é hoje uma empresa em crescimento mas já com significativa fidelização de Clientes e com reforçada confiança perante Bancos, Fornecedores, Subempreiteiros e Colaboradores em geral.

OBRAZEN, a Crescer Consigo!