A Parzival é uma marca Portuguesa que começou com um ideal simples, a utilização de métodos de fabrico artesanal aliados a um design contemporâneo, que conjugasse matérias naturais como a Madeira, a Pedra e a Cortiça, com materiais feitos pelo homem como o Metal, a Resina, o Vidro e o Acrílico. Conjugando a atenção ao detalhe, o tempo e esforço depositado em todos os elementos da produção, garantimos um produto final da mais alta qualidade estética e funcional. De este modo, cuidamos das nossas matérias-primas, com especial atenção às madeiras, as quais são minuciosamente seleccionadas na origem e acompanhadas no processo de secagem natural, realçando as suas características. Acreditamos que esta fusão dará origem a peças elegantes de carácter único, obtendo assim o nosso lugar no mercado artístico do mobiliário e decoração, a nível nacional e internacional.