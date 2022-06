Somos uma empresa nova e inovadora que tem como objetivo suprir uma lacuna existente no mercado dos tapetes de qualidade: além de disponibilizarmos uma vasta gama de tapetes standard, temos também à sua disposição um serviço personalizado através do qual o cliente pode escolher a medida, a cor e até o formato que melhor se adapta ao seu espaço.Localizada em Portugal, realizamos entrega em todo o país e no mundo. Possuímos um processo único de embalagem que não danifica o produto em nenhum estágio da entrega. As nossas vantagens: Portes Grátis em compras acima de 250€, Garantia de 2 anos, Entrega rápida e internacional, Produtos com desconto de até 50%.