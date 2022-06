A Carpintaria é uma das mais antigas profissões do mundo, que evoluiu para a Marcenaria - se ao carpinteiro sempre coube a execução de componentes estruturais, como vigas, escadas, soalhos, etc. já ao marceneiro ficou reservada a produção de objetos utilitários e, até mesmo, artísticos, como janelas, portas, armários, cômodas, cadeiras, entre outros.

Hoje o marceneiro pode contar com uma série de avanços da tecnologia, que possibilitaram o desenvolvimento de equipamentos, ferramentas e maquinário que ajudam nesse trabalho. Contudo, vale ressaltar que, apesar de muitas peças da indústria dos moveis serem produzidas por meio de máquinas, o trabalho artesanal desse profissional ainda e muito valorizado.

A equipa profissional da Canela Preta, executa diversos trabalhos em madeira para ambientes residenciais e comerciais.Remodelação de cozinhas, carpintaria de Interiores, mobiliário e outros projectos por medida com a experiência e formação base em marcenaria e carpintaria - destacamos ainda a capacidade de conjugar a carpintaria com a serralharia, o que nos permite executar projectos variados com a conjugação do metal e da pedra com a madeira.Na carpintaria de interiores, prestamos fornecimentos e serviços de aplicação de portas e pavimentos, podendo também prestar serviços relacionados com divisórias em gesso cartonado.Trabalhamos com os diversos tipos de materiais existentes no mercado, que vão desde as madeiras maçicas para os soalhos à antiga portuguesa ou à execução e recuperação de escadas em madeira maciça, à execução e montagem de cozinhas de madeira, lacadas ou termolaminadas, até à aplicação dos mais modernos pisos flutuantes ou vinílicos, garantindo o nosso trabalho através da execução rigorosa das normas dos fabricantes.Fazemos a aplicação de diversos tipos de acabamentos em madeira dos quais se destacam os lacados e o envernizamento e a pintura. Fazendo os acabamentos tanto nas peças por nós fabricadas como nas peças que restauramos dos nossos clientes.Temos ainda uma divisão especializada em projectos, onde podemos fazer design de peças especificas, ou projectos de arquitectura de acordo com suas necessidades, mostrando-lhe as imagens em software em 2D e 3D.