A Adcontract é uma empresa especializada, com mais de 20 anos de experiência, em gerir projetos de arquitetura de interiores e remodelação de espaços comerciais.

Temos uma vasta experiência no desenvolvimento de projetos de reabilitação e renovação de espaços comerciais, nomeadamente escritórios/lojas, clínicas e espaços de restauração, o que permite apresentar soluções muito competitivas e eficazes. Criamos e implementamos projetos funcionais, duradouros e com ênfase na relação custo/benefício para o cliente. A Adcontract rege-se pelos princípios da seriedade, confiança, profissionalismo e responsabilidade, comprometendo-se a cumprir os prazos estabelecidos com a competência exigida na prestação de serviços de reabilitação e renovação de espaços comercia