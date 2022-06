A EGNIZ é uma empresa, que se dedica à comercialização e instalação de equipamentos e soluções para a Climatização e Energias Renováveis.

Criada para dar uma resposta integrada de elevada qualidade, a EGNIZ apresenta soluções tecnologicamente avançadas, que devem ser adequadas a cada realidade, tornando possível melhorar e controlar de forma eficiente a climatização do Lar e reduzir os seus custos.

A EGNIZ responde ao desafio de melhorar o conforto no Lar e reduzir à fatura energética das famílias com soluções economizadoras de recursos naturais e baseadas em energias renováveis que permitem preservar o ambiente. Com sede na cidade de Vila do Conde, a EGNIZ, possui fortes soluções no mercado da Energia Solar, Bombas de Calor, Recuperadores de Calor, Salamandras, Caldeiras, Ar condicionado, Chão Radiante, Convetores, Radiadores, Toalheiros e outras soluções que permitem melhorar o nível de conforto e uma utilização mais racional da energia, reduzindo os respetivos consumos.

Missão

A nossa missão é facultar aos nossos clientes o acesso a soluções de climatização de alta eficiência energética, remetendo para primeiro plano a oferta de soluções tecnologicamente avançadas para melhorar o conforto no Lar e reduzir a fatura energética, garantindo ao cliente um serviço de excelência e tendo sempre como premissa fundamental a integral satisfação das suas necessidades.