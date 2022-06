Este novo projecto de Maria Mayer nasce de uma vontade de trabalhar com a Natureza aliada a princípios que guiam a sua vida, como a estética e a saude.

Depois de um curso profissional em Londres com a prestigiada florista Jane Packer em 1993 e de trabalhar com a Designer de interiores Rita Almada desde 1992, Maria trabalhou com várias cadeias de hotel em Portugal e no estrangeiro como consultora de decoração no que respeita a ornamentação floral, tanto sazonal como anual. Para além da decoração de casamentos e de casas particulares, Maria encarregou-se da decoração de eventos para celebridades como Madonna e Bill Clinton aquando das suas visitas a Portugal. Em 2018 tirou o Diploma de Garden Design na prestigiada escola English Gardening School, situada no Chelsea Physic Garden, em Londres.

Um crescente gosto e interesse pela Jardinagem Natural – processo que imita as inúmeras técnicas que a própria Natureza cria para se desenvolver, adaptar e reinventar – levou Maria Mayer a dedicar-se à práctica do paisagismo.