A Circuito Distinto, Lda. é uma empresa que comercializa e instala artigos eléctricos, iluminação, sistemas de intrusão e video-vigilância. Somos, revendedores das melhores marcas nacionais e internacionais.

Marcas reconhecidas mundialmente permitem-nos garantir constantemente aos nossos clientes uma vasta gama de produtos de qualidade, inovadores, devidamente certificados pelos seus fabricantes e um sério apoio técnico na escolha dos materiais mais apropriados para a execução dos nossos trabalhos.

Os valores inerentes à Circuito Distinto, de competência, rigor, disciplina e transparência, coexistem num quadro de paradigma de uma intervenção sustentável e de uma gestão que incorpora uma importante preocupação do impacto a médio e longo prazo, em sintonia com uma filosofia de responsabilidade social.AS MARCASTrabalhamos as melhores marcas tais como Efapel, Legrand, Hager, Quiterios, BFT, KingGates, Leds C4, entre muito outras...