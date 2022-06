SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS DE EXCELÊNCIA:

Equipa experiente, multidisciplinar e focada, com uma estrutura composta por especialistas nas diferentes particularidades do negócio. Direcção de Agência, Direcção Comercial, Consultores imobiliários, Direcção Processual, Gestão de arrendamento e património. No mercado imobiliário desde 2003, somos uma referência!

São as mais de 1750 transacções imobiliárias, que o dizem!

Na hora de comprar, vender ou arrendar o seu imóvel, confie em quem apresenta resultados!

MISSÃO:

Servir o cliente de forma diferenciada, com profissionalismo, integridade e confiança.

TRABALHE CONNOSCO: VENHA FAZER PARTE DE UMA EQUIPA DE SUCESSO!

A Hall Strada apresenta-se como a melhor opção. Com formação de qualidade e gratuita, o mais alto sistema de remuneração e uma marca com notoriedade no mercado, para quem quer ter uma carreira de sucesso e concretizar os seus sonhos. Formamos profissionais! Envie o seu CV para recrutamento.strada@hall.pt