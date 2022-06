A H&P Mobiliário e Decoração é uma empresa familiar fundada em 2005, por Hermínia e Daniel Pires, especializada em decoração de interiores.





Desde então a H&P tem vindo a trabalhar com o objetivo de oferecer aos seus clientes uma gama alargada de mobiliário de qualidade e de fabrico nacional, assim como uma maior diversidade de elementos decorativos de forma a inovar e seguir as novas tendências.





Hoje, com confeção própria e uma parceria com marcas de prestígio conhecidas a nível nacional e internacional, a H&P pode criar o seu projeto e ir ao encontro do seu objetivo.





No âmbito da sua atividade, para além de mobiliário, a H&P vende uma grande variedade de produtos para complementar qualquer espaço, tais como tapetes, papel de parede, tecidos para confeção, iluminação e atoalhados. Ao mesmo tempo, a H&P presta diversos serviços associados, nomeadamente o serviço “Chave na mão” ideal para espaços em fase de construção ou em fase de acabamentos em que a decoradora encarrega-se de todos os pormenores (desde o acompanhamento da obra até ao último detalhe da decoração) e o cliente apenas têm de desfrutar do espaço já finalizado.





Em constante crescimento com uma dezena de colaboradores e duas lojas, a equipa H&P trabalha a par com os seus clientes para lhes proporcionar uma decoração única.





O seu objetivo é chegar mais longe melhorando os seus serviços e, por consequente, ser reconhecida pelo seu desempenho e satisfação do cliente.

Desempenha projetos para casas privadas, alojamentos locais e espaços comerciais.





A equipa H&P Mobiliário e Decoração ajuda-o a criar o seu espaço!









𝗟𝗼𝗷𝗮

𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮çã𝗼 𝗱𝗲 𝗣ê𝗿𝗮

Edifício Maresia, Lote 9, Loja 1 e 2, 8365-149 Armação de Pêra

T. : (+351) 282 314 004 | TM. : (+351) 969 594 850 | armacao@algarve-hpdecor.com





𝗟𝗼𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗯𝘂𝗳𝗲𝗶𝗿𝗮

Estrada Municipal 526, 140 A, Branqueira, 8200-315 Albufeira

T.: (+351) 289 543 513 | TM.: (+351) 924 469 981| albufeira@algarve-hpdecor.com