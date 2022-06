A AREADOBRAS® é uma entidade prestadora de serviços de engenharia focados na construção sustentável que aposta na promoção e fornecimento de conceitos e sistemas que visem a eficiência energética e a sustentabilidade das habitações. Desenvolve serviços de Engenharia, Fiscalização e Gestão de Obra destinados a consumidores em geral, promotores imobiliários, projetistas, arquitetos, engenheiros, empresas e profissionais do setor da construção. É uma organização que se preocupa com as questões ambientais, sociais e económicas que assumem um papel fundamental para uma sociedade e, assim sendo, trabalha arduamente para contribuir para a alteração do atual paradigma.