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Leiveira-Azulejos de Azeitão,Lda
Azulejos, pedras e bancadas em Azeitão
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    • Projecto Igreja de Nossa Senhora de Lourdes em Libreville,Gabão, Leiveira-Azulejos de Azeitão,Lda Leiveira-Azulejos de Azeitão,Lda Casas mediterrânicas Azulejo Azul
    Projecto Igreja de Nossa Senhora de Lourdes em Libreville,Gabão

    AZULEJOS DE AZEITÃO USES THE EUROPEAN TRADITIONAL METHODS OF TILE MAKING ,AND REPRODUCES ANTIQUE DESIGNS FROM ,NOT ONLY EUROPEAN COUNTRIES ,BUT ISLAMIC AND CHINESE.WE MAKE FLAT HAND PAINTED TILES AS WELL AS RELIEF TILES WITH DIFERENT COLORED GLASES ,IN THE STYLE OF HISPANO-MOORISH TILES OF 16 TH CENTURY.ALL OUR TILES ARE MADE TO ORDER,SO THAT WE CAN GIVE OUR CLIENTS THE FLEXIBILITY IN THE SIZE,THE COLORS AND THE DESIGN.HERE ON THESE PAGES ARE JUST A FEW OF THE DESIGNS THAT WE HAVE CHOSEN TO REPRODUCE.HOWEVER ,WE HAVE AN EXTENSIVE LIBRARY WITH BOOKS ON TILES AND OTHER CERAMICS,WHICH WE USE AS REFERENCE WHEN WE NEED TO FIND ADDOTIONAL IMAGES TO COPY.

    Áreas servidas
    Azeitão
    Endereço
    Rua Trabalhadores da Empresa Setubalense,15
    2925-495 Azeitão
    Portugal
    +351-212180013 www.azulejosdeazeitao.com
    Propriedade legal

    Avaliações

    thiago simonasi
    Estamos falando de história, arte e simpatia e receptividade nessa casa que tem como os azulejos sua história.
    há 8 meses
    Valdemar Iglésias
    Simpatia, excelente demonstração das técnicas logo ali. Cada azulejo uma obra de arte.
    há 8 meses
    Manuel Correia
    coisa linda , admiravel de trabalhos com azulejos
    há 12 meses
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