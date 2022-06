Smartfire - A Loja Online n°1 em Aquecimento e Churrasqueiras. Comercializamos uma vasta gama de equipamentos para aquecimento tais como Salamandras (a Pellets ou Lenha), Caldeiras (a Lenha ou Pellets), Recuperadores de Calor (a Lenha ou Pellets), Lareiras (a Lenha ou Pellets) e Fogões. Também comercializamos todos os equipamentos para a sua instalação, isto é Tubagens e restantes complementos para chaminés. Na nossa área dedicada a cozinha comercializamos Churrasqueiras, Fogões e Fornos.

Preços finais com Iva incluído. Oferta da entrega em Portugal Continental, entregamos em obra. Enviamos para as Ilhas e Europa. Qualidade ao melhor preço. Descontos para profissionais.

Tudo começou com a perspectiva de comercializar equipamentos de aquecimento e climatização com transparência e valorizando sempre a melhor relação qualidade/preço. Para a Smartfire o foco é o cliente, é por ele que melhoramos a cada dia. A nossa preocupação é dar soluções adequadas a qualquer tipo de projecto. Por isso trabalhamos com as principais marcas a nível de Aquecimento: Bronpi, Boreal, Eva Calòr, Ferlux, Kratki, Lacunza, Haas+Sohn, Solrak, Solzaima, Senko, Ravelli, Olimatik, Movelar, Tuozi, Termofoc e Vigas.