A MAQUETE é um projecto que congrega variados profissionais da área da engenharia, arquitetura, construção de obras, e decoração, que resolveram juntar-se para apresentar ao mercado imobiliário e empresarial, variadas soluções chave-na-mão.Pretendemos assumir uma postura onde a qualidade do serviço, a confiança, a inovação e o dinamismo sejam as linhas orientadoras. Preocupamo-nos em laborar com um sentido de elevada responsabilidade, procurando utilizar os melhores produtos e oferecer a melhor e mais adequada solução às características próprias de cada cliente, através da prestação de um serviço de excelência.Estamos preparados para responder a solicitações de todos os segmentos, do mercado residencial e particular, até ao mercado profissional de construção civil e similares.Com vários projectos executados em todo o País, e em Espanha, a MAQUETE apresenta-se no mercado como sendo um solução capaz de abranger todo o tipo de desafios.Um dos lemas deste projecto é o rigor, com orçamentação competitiva.