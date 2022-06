O atelier é uma estrutura flexível e multidisciplinar, com uma equipa dinâmica e criativa, de forma a responder às inúmeras variáveis no campo da Arquitectura, intervindo desde a escolha do terreno, passando pelo projecto criativo, licenciamento, execução, até à própria construção. Projectos de Arq. e Especialidades, Fiscalização, direcção , coordenação de obras e orçamentos.