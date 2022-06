O Grupo Emme Cozinhas é uma empresa especializada e dedicada ao sector das cozinhas com dois showrooms, a Studio Emme no Porto e a Rinaldi em Braga.

Com mais de quinze anos de existência, somos representantes em exclusivo para Portugal da prestigiada marca italiana Doimo Cucine.

Apresentamos aos nossos clientes e parceiros as mais recentes inovações e soluções técnicas disponíveis no sector e estamos em permanente evolução para prestar um serviço de excelência desde a conceção do projeto, acompanhamento da obra, instalação e assistência.

Somos uma equipa experiente e preparada para corresponder às expectativas mais exigentes, com equipas de montagem próprias e trabalhos realizados em Portugal, Espanha, França e Luxemburgo.