As actividades como o tricot, o crochet, as frioleiras, a tecelagem, a feltragem, etc, práticas geralmente femininas, da vida doméstica, eram tradicionalmente destinadas ao fabrico ou decoração de vestuário e roupa de casa. Tendo como matéria-prima fibras, fios e tecidos, uso essas técnicas ancestrais, para criar arte. Para tal, invento e produzo utensílios, misturo técnicas e utilizo-as de forma pouco convencional.

Todas as minhas peças são únicas não as reproduzo, mas aceito encomendas, se alguma o/a inspirou contacte-me.

Activities such as knitting, crocheting, tatting, weaving, felting, etc., generally female practices of domestic life, were traditionally intended for the manufacture or decoration of clothing and household linen. With fibers, yarn and fabrics, as raw material, I use these delicate and complex ancestral techniques, to create art. To do so, I invent and produce utensils, mix techniques and use them in unconventional ways.

All my pieces are unique I don’t reproduce them, but I take commissions, if anything inspired you get in touch.