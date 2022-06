O Atelier Teresa Correia surge em Março de 1996, com sede em Faro, com o objetivo principal de elaborar projetos de arquitetura e urbanismo. Ao longo da sua existência, o Atelier procurou adotar metodologias de organização e a cultura da exigência na elaboração dos trabalhos. A empresa tem como filosofia o acompanhamento constante ao cliente, desde a obtenção da viabilidade de construção, passando pela realização e coordenação do projeto nas suas diferentes especialidades, à obtenção da licença de construção e assistência técnica à obra. Através da constituição de equipas especializadas e multidisciplinares, nas mais diversas áreas de atuação, o Atelier prima pela qualidade dos seus técnicos e colaboradores e do trabalho produzido.