Somos uma Empresa com mais de 40 anos de experiência no sector do fabrico mobiliário, a marca Móveis seabralopes registada no INPI há 12 anos. Estamos em constante inovação, trabalhamos uma vasta gama de produtos fabricados em várias matérias primas. Os nossos profissionais, desde colaboradores a técnicos, evidenciam-se na criatividade e dinamismo que se transmite através do nosso mobiliário.

Fazemos todo o trabalho de marcenaria, moveis para lojas de decoração, habitação, estofaria e colchoaria estrados metálicos ou articulados, Vidraria, Mudanças um leque elevado de serviços que se encontram a sua disposição.