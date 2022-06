Porquê escolher a C2 Remodelação e Design?

Dedica-se a remodelação de ambientes residenciais, comerciais e intervenções Decorativas. Responsabilidade, qualidade e principalmente compromisso com o resultado final constroem nossa história. Desenvolvido para superar as expectativas do mercado e atingir satisfação decorativa e funcional de cada ambiente. Pensando na valorização do imóvel como um todo, priorizando cada projecto a pensar também na possível valorização financeira do mesmo. A empresa conta com o conceito criativo da Designer de Interiores Cristiane Carvalho para dar apoio directo aos projectos diferenciados, confortáveis e personalizados a cada cliente.