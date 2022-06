MóveisOnline.pt é o primeiro site de venda exclusivamente "on-line" de móveis para casa, escritório e hotel em Portugal.

Tem como objectivo ser um site de referência do comércio electrónico no sector do mobiliário e da decoração.

Aqui tem a possibilidade de adquirir diferentes modelos e diferentes estilos de móveis para o lar ou escritório de uma forma prática e cómoda, sem sair de casa ou do seu local de trabalho.

Comprar em MóveisOnline.pt proporciona aos seus clientes diversas vantagens. Pelo facto de não dispormos de lojas físicas podemos ter preços mais competitivos. Em simultâneo proporcionamos aos nossos clientes a oportunidade de poderem comprar produtos de qualidade e de obterem ideias úteis para a decoração das suas casas, escritórios, consultórios, bares, restaurantes, hotéis e outras actividades.

MóveisOnline.pt reproduz o conceito de um showroom online, consistindo num conjunto de produtos seleccionados pela nossa equipa que são uma amostra representativa de artigos genuinamente portugueses, fabricados por pequenas e médias empresas sediadas nos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes, em Portugal.