Ferro & LumeDedicada à excelência em design e artesanato, a Ferro & Lume constrói produtos de ferro e ferragens arquitetônicas , como Vedações, portas e portões,Marquises e varandas, Escadas e Escadarias, Caixilharia duplas em aluminio, cercas, corrimões. Usamos métodos de fabricação semi-artesanal com design original.Operamos na região do Norte de Portugal à mais de 40 anos. Combinamos o uso de tecnologias e técnicas modernas com a arte do velho mundo. Orgulhamo-nos deoferecer aos nossos clientes a máxima atenção aos detalhes num produto que mostra perfeitamente a sua singularidade.