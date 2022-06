CADEIRAS E ASSENTOS 'MADE IN ITALY'

A SF Collection é um fabricante italiano de cadeiras e assentos que se distingue por produzir artigos que aliam, harmoniosamente, design e solidez.





Com origens que remontam ao final da II Guerra, e uma história que se confunde com a história da região da Friuli, no nordeste de Itália, esta empresa familiar, agora na terceira geração, orgulha-se de manter um forte elemento artesanal no processo de desenvolvimento de produto, que lhe permite encontrar soluções de grande sofisticação estética e robustez estrutural, elementos distintivos do mobiliário 'made in Italy'.





Estas soluções são implementadas, na fase de produção, com recurso às mais modernas tecnologias, nomeadamente controlo numérico, que possibilitam a realização simultânea de processos complexos, garantindo flexibilidade produtiva.





A internalização de todas as fases do processo produtivo, incluindo a fase de pintura e acabamento, assegura elevados índices de qualidade (0,2% de reclamações/devoluções em 2018), grande agilidade na personalização de produto para responder às necessidades específicas de cada cliente, e limita significativamente os custos de produção.





A SF Collection responde assim às exigentes expectativas do mercado com artigos de grande qualidade estética e estrutural, em diferentes estilos que se adaptam a diferentes tipos de projecto, a preços razoáveis e competitivos; e um serviço profissional que garante o rápido processamento de encomendas (entregas em 2-3 semanas para 95% dos produtos de catálogo) e o cumprimento escrupuloso de prazos e condições de fornecimento.





A SF Collection é representada, em Portugal e Espanha, pela 40FT:

Sofia Duarte

(+351) 916 702 132 // sofia@40ft.pt