A Projetarq é uma empresa especializada em restauro e renovação, com gestão de projetos e obras. Atua na região do Grande Porto, em cidades como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Paços de Ferreira, Espinho e adjacentes.

O público alvo da Projetarq é de médio a alto padrão e a faixa de preços dos serviços varia de acordo com o briefing feito com os clientes, suas necessidades, possibilidades, anseios e sonhos. Porém, a equipa da Projetarq trabalha de forma criteriosa e equilibrada apresentando sempre aos seus clientes valores de acordo com o mercado.

Entre os serviços disponíveis destacam-se:





Projetos de Arquitetura

• Projetos na raiz, residencial e comercial

• Projetos de renovação residenciais e comerciais

• Projetos de restauro

• Projetos de design de interiores

• Renovação de fachadas comerciais e residenciais

• Aprovação e regularização de projetos junto as câmaras





Projetos de Design de interiores

Dentro das remodelações, dispomos também das remodelações internas do edifício, o design de interiores. Mas ele pode ser contratado para projectos que necessitem somente da intervenção no interior do edifício, como apartamentos para residência ou aluguer - AirBnb. O design de interiores é feito de acordo com as necessidades, anseios e sonhos dos nossos clientes, sempre tendo o cuidado para atendê-lo de forma prática, propondo soluções inovadoras, sustentáveis, com materiais de bom custo-benefício. Todos os projectos são apresentados em 3D e dependendo da necessidade do cliente e da característica do projecto, apresentado em 360º.

Fazem parte dos serviços de interiores:

• Estudos de layout, ergométricos e fluxos gerados

• Projetos e especificação de pisos e de revestimentos para paredes

• Projetos de iluminação e locação dos pontos de elétrica

• Projetos de forros para o teto, que podem ser em painéis, madeira e papel de parede

• Projetos de mobiliário personalizados para cada uso

• Projeto das bancadas fixas

• Projeto de cozinhas

• Projeto de salas de banho

• Projeto de salas

• Projeto de dormitórios

• Projeto das áreas de serviços

• Projeto de jardins internos

• Projeto de jardins externos

• Projeto das áreas de lazer, como espaço gourmet, varanda gourmet, piscina e jardins





Gestão de Obras

Procurando uma prestação total de serviços aos seus clientes, dispõe de gestão de obras , com uma equipa especializada em administrar:

• Remodelação de alvenarias

• Carpintaria

• Caixilharias

• Capotto e Pintura

• Acompanhamento de obras

• Acompanhamento e apoio na compra dos materiais

• Apoio na contratação de serviços de instalações

O estilo de projetar da Projetarq é bem contemporâneo, atualizado com as mudanças, novidades e necessidades do mercado. Os seus projetos e serviços são pensados de forma sustentável e ecológica, respeitando os recursos naturais não renováveis, como construções pré modulares, contentores, aço leve, uma planta funcional e a agilidade do tempo de obra . O respeito pela opinião dos seus clientes é fundamental, bem como a clareza e a honestidade na comunicação. Nesse sentido há uma busca pela otimização dos projetos em relação a função e estética, gerando um custo benefício favorável aos clientes. Não há a predominância de um estilo arquitetônico ou decorativo, pois ao se respeitar as opiniões, necessidades e sonhos de cada tipo de cliente, os estilos podem ser os mais variados.

Diferenciais da Projetarq:

Incubadora de Ideias – apoio ao investimento

Devido à procura de mercado, a Projetarq criou um conceito de serviços bem específico de apoio ao investimento, complementar à gestão de projetos e obras, mas que é imprescindível para a adaptação do setor comercial, hoteleiro e turístico nos dias atuais em Portugal: designado incubadora de ideias. Centramos-nos na reabilitação urbana, remodelação de interiores e exteriores e na gestão de obras, desde o projeto de arquitetura, apoio jurídico até à execução. Com uma equipa de arquitetos, engenheiros, designers, consultores imobiliários e de marketing, valorizando sempre o rigor e profissionalismo. A coordenação das especialidades envolvidas num determinado projeto é otimizada, com vista a uma definição criteriosa de custos e prazos de execução é uma empresa que pretende simplificar procedimentos com vista à execução de obra e entrega de projetos chave na mão.

Nesse âmbito a Projetarq dispõe dos serviços de apoio ao investimento , que contempla:

• A procura do sítio ideal

• As soluções projetuais para o investimento mais adequado

• Pesquisa junto à câmara municipal sobre as possibilidades de uso de cada sítio

• Reabilitação urbana

• Apoio jurídico

• Certificação energética

• Planeamento de marketing para o posicionamento da empresa no mercado



A equipa da Projetarq é multidisciplinar, contando com a parceria intercontinental de escritórios do Brasil.



Remodelações para valorização imobiliária

Somos uma equipa que trabalha com vista à rentabilização do património imobiliário dos nossos clientes. Quer se trate de moradias, resorts turísticos, espaços comerciais ou lotes de terreno, trabalhamos com procedimentos para a valorização do imóvel, quer pela recuperação das edificações existentes, quer pela efetivação de projetos residenciais ou comerciais que potencializam a sua comercialização. Por isso desenvolvemos projetos de remodelações de edifícios, onde o nosso objetivo é adaptá-lo de forma segura as novas atividades e necessidades que o nosso cliente precisa e deseja. Fazem parte dos serviços de remodelação:

• Levantamento de todos os projetos existentes em relação ao edifício

• Levantamento das normas da câmara, seguindo o que pode ser feito de acordo com a legislação

• Estudos históricos sobre o edifício

• Projetos de remodelação das paredes, dos caixilhos, de iluminação, de pisos e de revestimentos

• Projetos apresentados em 3D, simulando todos as ideias de remodelações, facilitando o entender do cliente em relação as propostas de projecto

• Gestão de acompanhamento de execução da obra

• Gestão de administração da obra

• Entrega final da obra executada

PROJETARQ

Rua de Trás, 157 Loja F 4400-328 Santa Marinha Vila Nova de Gaia

T+351 224 018 591 T+351 929 128 840

website | facebook | email

Contactos

Gestor e Director Executivo: Sr Belmiro Gomes

Departamento Técnico: arq. Patrícia Gaspar Silva

Departamento Técnico: arq. de interiores Karina Christofaro

Departamento de Marketing: Sr. Fabio Augusto Rosa