Oferece uma variedade de serviços. A decoração adapta-se ás necessidades do cliente e ao target a atingir. Também o equipamento poderá ser tratado pela nossa empresa para que o cliente possa obter um serviço chave na mão. Oferecemos no fim de cada projeto uma sessão fotográfica para que o proprietário possa publicitar a seu imóvel com fotografias profissionais de qualidade.

Is about illusions. It goes beyond decorating and cleaning.It's about perfecting the art of creating moods. We make your house look bigger, brighter, cleaner, warmer, more loving and best of all, it makes home buyers want to buy it.Contrary to what you might think, it's about more than preparing the house for sale.

Home Staging est une technique de marketing venu des EUA dans les années 70 pour la valorisation de l'espace em le réorganisant, le modifiant et avec l'amélioration de la circulation pour le rendre plus confortable. Lóbjectif est de le rendre plus attractif en le dépersonnalisant pour qu'il puisse plaire aux éventuels acheteurs.