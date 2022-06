A CCG arquitectos é uma empresa Portuguesa especializada na prestação de serviços na área de estudos e projectos. Sediada em Lisboa e constituída em 1993 pelo arquitecto Cândido Chuva Gomes, mantém desde então uma intensa actividade. A empresa tem desenvolvido a sua actividade em Portugal tendo mais recentemente iniciado a sua actividade no exterior como são os casos de Cabo Verde e Argélia, em programas tão vastos como Planos, Habitação Individual e Colectiva, Equipamentos públicos, Museus, Turismo e Lazer, Cultura, Serviços e Reabilitação.

Temos como objectivo e acreditamos numa resposta profissional de qualidade, criativa e inovadora orientada por:

- Visão ampla, plural e concertada; - Diversidade, multiplicidade e adaptabilidade.

Sem descurar:

- Respeito pelas condições de mercado;

- Respeito pelo meio físico e cultural

- factores impulsionadores do projecto e que contribuem de forma decisiva no desenvolvimento do mesmo;

- Cliente como parceiro, respeitando os seus objectivos.

Como características fundamentais dos nossos serviços, salientamos a qualidade e seriedade, a personalização e a flexibilidade.

- Coordenação Geral, Arquitectura e Planeamento, Arquitectura de Interiores e Desenho de Mobiliário, Paisagismo, as diversas áreas de Engenharias, Bio-Climática, Design de Iluminação e Artistas Plásticos.

- Assistência técnica à obra, Medições, Orçamentos e Cadernos de Encargos.

A CCG arquitectos oferece ainda a possibilidade de assessoria e consultadoria nas seguintes áreas: Preparação de Concursos, Gestão e Fiscalização de Obra, Avaliação e pareceres, Revisão de Projectos.

Dispomos de uma estrutura técnica dinâmica e responsável, composta por profissionais especializados nas diferentes áreas de projecto, com elevada experiência e domínio de tecnologias avançadas. Mantemos parcerias regulares com outros gabinetes, coordenando equipas multidisciplinares capazes de responder de forma adequada aos desafios propostos.