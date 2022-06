A DECISÕES E SOLUÇÕES é uma empresa nacional que presta um serviço de aconselhamento personalizado e independente, a particulares e empresas, com Soluções 360º ao nível da compra, venda e arrendamento de imóveis, bem como ao nível do crédito bancário, seguros, obras de remodelação e construção de casas.

Criada em 2003, a empresa é a maior rede de Consultoria Imobiliária e de Intermediação de Crédito a atuar em Portugal. Contamos atualmente com uma rede de cerca de 100 agências a nível nacional e mais de 300.000 clientes distribuídos por todo o país.

A DECISÕES E SOLUÇÕES é uma empresa de reconhecida credibilidade, com protocolos e uma relação privilegiada com as principais Instituições Bancárias, Financeiras e Seguradoras do país, tendo sempre como objetivo defender o interesse dos seus clientes e apresentar as melhores soluções.