Dedicamo-nos à construção de casas de madeira, em pinho nórdico de origem Russa.A nossa madeira é proveniente de florestas sustentadas e possuem o selo FSC standard C113251. Queremos nos situar num segmento das casas ainda que de baixo custo, tenham materiais e acabamentos superiores. É com essa premissa em mente que trabalhamos com uma equipa de carpinteiros com mais de 30 anos de experiencia, que nos dá a garantia de ter um produto de excelência.